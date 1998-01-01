«А ля, бабушка!» и женская сумочка: куда катится мировая мужская мода

Новость из мира моды сегодня сбила все ориентиры. Чем брутальнее мужчины, тем больше озадачены.

Итальянские модельеры представили новую коллекцию. И это вызов, это скандал. Это впервые переделанные, но кажется только на словах, женские аксессуары. Маленькие, разноцветные, на ремешке.

И это после того, как буквально накануне стало известно — в тренды выбился бабушкин платок. Моду на него задали несколько американских рэперов. и быстро подхватили дизайнеры. Высокий стиль так и называется — «А ля бабушка».

Что еще позаимствовали у нас мужчины?.. Для начала скажем, что они вообще стали больше крутиться перед зеркалом. Но гораздо интереснее, что в нем отражается. Сразу бросаются в глаза — цвета. Теперь нормально увидеть мужчину и в розовом, и в канареечном, и в пурпурном костюме.

Дальше, сверху вниз. Шейные платки. Не просто шарфы, а точно такие же, как женские, — шелковые платки повязывает сильный пол. Очень смело — короткие шорты!.. А, если смотреть глубже — кружевное белье. Иногда с сердечками и ангелочками.

В Америке, например, как минимум 10 процентов мужчин, покупая женское белье, делают это для себя!.. А не для подружки. Зачем-то бруталам колготки и лосины. в том числе цветные. И обувь на каблуках. Шпильки — для подиума, и 7-8 сантиметров — для роста — добавляли себе даже Сильвио Берлускони и Николя Саркози.

Впрочем, с каблуками и с юбками вопрос как раз спорный. Раньше, говорят историки, это были исключительно мужские атрибуты. За комментарием мы обратились к модельеру Илье Шияну.

— Давайте сначала поделим, Илья. Юбки и каблуки — это все-таки женское или мужское?..

— Это зависит от формы, размера, изначально это вообще была мужская одежда. Сейчас по большей части женская, конечно.

— Как вы думаете, с чем связано, что сегодня входят в моду у мужчин платки, женские сумочки?

— Они не такие уж и женские. Адаптируются для мужского гардероба. В принципе что-то новое — всегда хорошо, нет ничего плохого в этом.

— Вы, как считаете — нужны в моде гендерные границы, или вообще никаких границ?..

— Каждый человек должен для себя как-то решать степень границ. В 1910 году женщины стали повально носить брюки и Коко Шанель стала тоже надевать мужские костюмы. Когда-то это казалось просто ужасно, а потом мы все это принимаем. Сейчас это некая норма.

— Вам лично нравятся сегодняшние тенденции? И что женское вы готовы носить?

— Свой первый показ, на неделе моды в Москве, я провел порядка 15 лет назад. И у меня довольно серьезные люди пришли в зал, и я вышел в высоких сапогах и в кожаной юбке. Было много удивления у этих людей.

— Сегодня готовы надеть юбку снова?

— Не исключаю такой возможности. я могу смело одеваться в зависимости от ситуации.

И на всякий случай — мы уточним. Новая мода — она для всех. На юбки, платки и маленькие сумочки через плечо — переходят мужчины абсолютно традиционной ориентации. Например, известный фэшн-блогер Майкл Спукшоу. На фото он изображен с семьей и одет в платье!..

И вполне возможно, что у него даже фамилия намекает, что это часть шоу, эпатажа. И далеко не всем такая мода подходит.