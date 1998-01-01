Вдова Александра Солженицына представила книгу, собранную к 100-летию писателя из написанных в разное время статей, писем, интервью и отрывков произведений, объединенных под одним названием «Россия Запад Украина».

— В книге собраны мысли Солженицына об истинном значении свободы, о неверных представлениях друг о друге России и Запада, и о новых опасностях, которые всем нам грозят, — сформулировала содержание сборника Наталья Солженицына.

Один из разделов посвящен Украине, которая, по словам вдовы писателя, «сердечно мучила» на протяжении многих лет.

— Об Украине Солженицын, у которого часть крови украинская, писал начиная с 1967-68 года, писал в большой тревоге, он ведь сидел в лагере с западенцами, он видел, какой накал был уже тогда, они его не скрывали, и говорили, что при первой возможности мы от москалей уйдем. Но ведь это такой отравленный сталинский дар. Сталин после войны присоединил Галицию, и этот дар отравленный, они никогда не жили с Россией, они Австро-Венгрия, что хотите, только не Россия, и это мы уже все видим, что случилось.

Заголовки «украинского» раздела книги говорят сами за себя.

«С Украиной будет чрезвычайно больно» — написано в 1967 году, напечатано в 1975.

«Обращение к референдуму на Украине» — Солженицын считал, что голосовать надо только по областям, нельзя голосовать по всей Украине в границах, которые застала перестройка и которые не соответствуют тому населению, которое там живет.

«Славянская трагедия» из книги «Россия в обвале». «Постоянная горечь и боль» из интервью для «Московских новостей» 2006 года.

«Поссорить родные народы?» — статья марта 2008 года, написанная меньше чем за полгода до смерти писателя.

— Эта маленькая книжечка, к сожалению, оказалась актуальной. Потому что лучше бы все это не оставалось и сегодня так, как было столько лет назад, — резюмировала Наталья Солженицына.

Ранее Пятый канал рассказывал о то, как в декабре 2018 года России отмечали 100-летие со дня рождения Александра Солженицына.