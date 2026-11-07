Красота с риском для здоровья: ученые обнаружили опасные вещества в маникюрных салонах

Исследование показало резкие перепады концентрации химикатов в воздухе салонов

Маникюрный салон кажется местом, где максимум опасностей для клиента — случайный порез или неудачный цвет лака. Но для тех, кто работает там каждый день, главным риском может быть совсем другое: воздух. Исследование показало, что концентрация химических веществ в маникюрных салонах Нью-Йорка способна резко меняться в течение рабочего дня. Такие кратковременные пики могут оставаться незаметными при стандартных измерениях. Об этом пишет Medical Press.

Исследователи считают, что существующие методы оценки профессиональных рисков не всегда отражают реальную картину воздействия химических веществ на работников салонов. Особенно это важно для людей, которые проводят в такой среде много часов подряд.

Химикаты в воздухе меняются буквально по минутам

Ученые в течение недели непрерывно контролировали качество воздуха в пяти маникюрных салонах Нью-Йорка. Измерения проводили буквально поминутно, отслеживая содержание летучих органических соединений — веществ, которые легко испаряются и могут попадать в организм при вдыхании.

Ученые использовали сразу два подхода: непрерывный мониторинг с помощью фотоионизационного детектора и специальный отбор проб для определения конкретных химических соединений.

Результаты показали значительные колебания концентрации летучих органических соединений в течение рабочего дня. В основном в воздухе присутствовали быстро испаряющиеся растворители, которые используются в средствах для ухода за ногтями.

Среди обнаруженных веществ были ацетон и этилацетат, а также ароматические углеводороды — толуол и ксилолы. Кроме того, исследователи выявили метакрилаты, которые применяются при создании искусственных ногтей.

Почему обычная проверка может не показать всей картины

Главная проблема, на которую обратили внимание ученые, связана не только с наличием химических веществ, но и с продолжительностью их воздействия.

Профессиональные нормы обычно ориентируются на среднюю концентрацию вещества за стандартную восьмичасовую рабочую смену. Такой показатель позволяет оценить общий уровень воздействия, но может скрывать короткие периоды, когда концентрация химикатов резко возрастает. Именно такие пики исследователи фиксировали в маникюрных салонах.

Например, если в течение большей части дня концентрация вещества остается относительно низкой, а затем на короткое время резко увеличивается, среднее значение за всю смену может выглядеть не столь тревожно. Однако при постоянной работе в салоне подобные эпизоды могут повторяться снова и снова.

При этом авторы исследования подчеркивают: они не устанавливали источник каждого отдельного пика и не изучали непосредственно симптомы, которые могли возникать у работников во время таких эпизодов. Поэтому говорить о конкретном заболевании, вызванном определенным скачком концентрации, исследование не позволяет.

Особенно заинтересовал бензол

Отдельное внимание исследователи уделили бензолу. Его концентрации в обследованных салонах были относительно низкими и встречался он реже, чем основные растворители.

Однако даже при таких уровнях моделирование показало возможный риск. В нескольких салонах при определенных сценариях воздействия расчетный пожизненный риск развития рака оказался выше ориентира Агентства по охране окружающей среды США, который составляет один случай на миллион.

Превышение верхней границы оценки наблюдалось в салоне, где были зарегистрированы самые высокие концентрации летучих органических соединений. Ученые подчеркивают, что речь идет именно о расчетах риска, а не о доказательстве того, что работники конкретных салонов заболеют раком из-за обнаруженного бензола.

Вред может быть связан не с одним веществом

Маникюрный салон представляет собой довольно сложную химическую среду. Работники в течение длительного времени контактируют не с одним веществом, а с целой смесью соединений, которые выделяются из различных средств и процедур.

Исследователи отмечают, что такие вещества могут быть связаны с раздражением глаз, носа и легких, воздействием на центральную нервную систему и репродуктивными рисками.

При этом оценивать воздействие каждого химиката отдельно не всегда достаточно. Работник может одновременно находиться рядом с несколькими источниками испарений, а их концентрации в течение дня меняются. Поэтому авторы исследования предлагают учитывать при оценке профессионального риска не только средние показатели за рабочую смену, но и кратковременные пики.

Почему под угрозой прежде всего работники

Для клиента маникюрного салона ситуация иная: посещение обычно занимает ограниченное время. Работник же может находиться в помещении на протяжении всей смены и повторять процедуры ежедневно.

Ученые также обращают внимание на то, что существующие профессиональные нормативы в основном рассчитаны на здоровых взрослых людей, не учитывая в полной мере особенности более уязвимых групп. Это особенно актуально для маникюрной индустрии, где значительную часть работников составляют женщины репродуктивного возраста.

По словам руководителя исследования, традиционные методы отбора проб воздуха и оценки риска не дают полной картины происходящего в маникюрных салонах. Учет кратковременных пиков, считают ученые, может помочь точнее оценивать воздействие химических веществ и разрабатывать меры защиты работников.

Ученые не утверждают, что работа в маникюрном салоне автоматически приводит к заболеванию. Их вывод гораздо осторожнее: существующие способы оценки химического воздействия могут недооценивать реальную картину, если ориентироваться только на средние показатели за рабочую смену.

Исследование пяти салонов показало, что воздух в таких помещениях может существенно меняться в течение дня, а концентрация летучих органических соединений способна кратковременно возрастать.

Авторы работы считают, что именно эти пики необходимо учитывать наряду со средними значениями. Такой подход может дать более полное представление о профессиональных рисках для работников индустрии красоты и помочь лучше защитить людей, которые проводят в маникюрных салонах большую часть рабочего дня.

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