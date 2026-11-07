ВС России поразили в Киеве мост, по которому возят вооружение и технику ВСУ

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 11 0

Как уточнили в ведомстве, в ночь на 7 ноября российская армия нанесла массированный удар по объектам ВПК, энергетики, транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Минобороны РФ сообщило об ударе по Северному мосту в Киеве

Фото: www.globallookpress.com/Spacex/Us Space

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Российские военные ночью нанесли удар по Северному мосту в Киеве. В Минобороны России заявили, что переправа обеспечивает переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ.

«Поражены: автодорожный мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения, военной и специальной техники для ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, Минобороны России заявило об ударе по предприятию в Киеве, которое, по данным ведомства, производит оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго».

В список целей также вошли Трипольская ТЭС и предприятие по производству компонентов ракетного топлива в Киевской области, электроподстанция в Житомирской области и сухогруз с товарами двойного назначения в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. В ведомстве заявили, что удары по инфраструктуре и логистике направлены на снижение военно-экономического потенциала Украины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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