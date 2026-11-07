Сугробы до 36 сантиметров: синоптик назвал регионы России, где уже можно лепить снеговиков

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 15 0

Некоторые города завалило снегом еще в октябре.

Где в России можно слепить снеговика в ноябре 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Голубев: в Красноярском крае и в Иркутской области можно слепить снеговика

В Красноярском крае, в Иркутской области, в Якутии, на севере Урала, а также в Ханты-Мансийске и на Камчатке уже можно слепить снеговика. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Собеседник агентства напомнил, что некоторые регионы РФ уже накрыло снегом. Дети вовсю наслаждаются зимней погодой и традиционными сезонными развлечениями.

«Слепить снеговика можно там, где больше всего сейчас снега, а это на юге Красноярского края, где высота покрова достигает 27–36 сантиметров, в Иркутской области, где высота покрова 16–20 сантиметров», — пояснил синоптик.

Александр Голубев добавил, что в Якутии высота сугробов немного меньше, чем в Иркутской области. Максимум составляет 24 сантиметра, а минимум — девять. Приблизительно такая же ситуация в Ханты-Мансийске.

Метеоролог рассказал и о ситуации в европейской части России. Здесь погода пока не так щедра на зимние осадки. В большинстве регионов снежный покров маленький.

«В Архангельской, Костромской и Ярославской областях он составляет всего 3–5 сантиметров», — подытожил синоптик.

Схожая ситуация наблюдается и в Центральной России. По словам синоптиков, устойчивый снежный покров в Москве установится не раньше начала декабря. В конце этой недели москвичи уже могли видеть первый снег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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