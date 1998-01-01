На Украине рассказали о российском бизнесе кандидата в президенты Зеленского

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Журналисты обнаружили в России несколько кинокомпаний украинского актера и шоумена, который заявил о своих политических амбициях.

Фото: ВКонтакте @vladimir_zelenskiy95

Лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский оказался совладельцем ряда компаний, ведущих деятельность на территории РФ. В расследовании программы «Схемы» говорится, что кандидат в президенты Украины продюсирует киноленты, частично финансируемые из российского бюджета.

Сообщается, что кипрская компания Green Famіly Ltd учредила в России коммерческие организации «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Все они занимаются производством телепрограмм и фильмов. Владельцами являются Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры.

Компания «Грин Филмс» выпустила такие ленты как «8 новых свиданий», «Между нами, девочками», «Петля Нестерова» и «8 лучших свиданий». Прокат этих фильмов принес Зеленскому и партнерам 13 миллионов долларов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Зеленский «похоронил» Порошенко в своем предвыборном ролике.

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