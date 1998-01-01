Дональд Трамп обнародовал новую программу противоракетной обороны. В документе указан обновленный список угроз. Прежде всего, это Северная Корея и Иран, от них сейчас исходит чрезвычайная угроза. Ожидаемо в этом же списке оказались Россия и Китай. Но главное — американский президент официально признал: Штаты уступают России, и защититься сейчас он наших новейших гиперзвуковых ракет попросту нечем.

— Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак. В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет. Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак. В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет, — заявил Трамп.

По словам Трампа, основные средства будут брошены на развитие новых технологий, позволяющих вести даже «звездные войны». Космические силы — станут ведущими. В Москве уже прокомментировали доклад американского президента. По мнению представителя международного комитета Совета Федерации, программа — не более чем запоздалое оправдание собственных стратегических просчетов.

Как сообщал ранее Пятый канал, американский президент намерен усилить ПРО на Аляске.