США уступают России — Трамп представил новую программу ПРО

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Чрезвычайную угрозу при этом, согласно документу, несут Северная Корея и Иран, Россия и Китай.

Фото, видео: Пятый канал, Facebook @DonaldTrump

Дональд Трамп обнародовал новую программу противоракетной обороны. В документе указан обновленный список угроз. Прежде всего, это Северная Корея и Иран, от них сейчас исходит чрезвычайная угроза. Ожидаемо в этом же списке оказались Россия и Китай. Но главное — американский президент официально признал: Штаты уступают России, и защититься сейчас он наших новейших гиперзвуковых ракет попросту нечем.

— Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак. В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет. Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак. В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет, — заявил Трамп.

По словам Трампа, основные средства будут брошены на развитие новых технологий, позволяющих вести даже «звездные войны». Космические силы — станут ведущими. В Москве уже прокомментировали доклад американского президента. По мнению представителя международного комитета Совета Федерации, программа — не более чем запоздалое оправдание собственных стратегических просчетов.

Как сообщал ранее Пятый канал, американский президент намерен усилить ПРО на Аляске.

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