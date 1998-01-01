«Миф остается мифом»: В Совфеде подвергли сомнению «неуязвимость» обороны США

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По словам российского сенатора Алексея Пушкова, разработка и установка новейших систем ПРО отвечает интересам только американских оружейников.

Фото: www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп подыгрывает мифу о грядущей неуязвимости США, как того требует американская военная доктрина. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что создание «непробиваемого купола» противоракетной обороны вряд ли реализуемо на практике.

— Еще более важно, что в разработку и установку новейших систем ПРО уже вложены гигантские финансовые средства, что отвечает интересам американского ВПК. Поэтому программа будет осуществляться, даже если неуязвимость США так и останется недостижимой целью, — написал сенатор.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Пентагоне решили пересмотреть стратегию дальнейшего развития американской системы ПРО.

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