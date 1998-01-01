Видео: Королевская кобра проглотила питона на глазах изумленных туристов

Дикая природа национального парка Кахао Лампи-Хат в Таиланде предстала перед туристами во всей красе, пишет The Mirror.

Посетители заповедника стали свидетелями редкой смертельной схватки королевской кобры и мощного питона. Изумленные очевидцы сняли на видео поединок хладнокровных убийц.

На кадрах видно, как кобра проглатывает поверженного противника, который в предсмертной агонии пытается ее задушить. Туристы были поражены как размерами рептилий, так и самим фактом естественного отбора.

— Посмотрите на размер этого. Насколько нам повезло?! — слышен голос изумленного британца.

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