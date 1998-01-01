Вирус в браузере Google Chrome ворует данные банковских карт

Программное расширение, перехватывающее платежные данные пользователей банковских карт Visa, Mastercard и других систем обнаружено в интернет-браузере Google Chrome, сообщает Lenta.ru.

На контролируемый преступниками сервер данные передает софт под названием Flash Reader. Программное обеспечение было доступно для установки в Chrome Web Store с начала 2018 года. Им успели воспользоваться несколько сотен человек. Потенциальным жертвам приходило уведомление об установке необходимой для работы в сети программы. К этому сообщению и прилагалась ссылка на Flash Reader.

Сообщается, что «червь» все еще реально опасен для пользователей.

Ранее Пятый канал сообщил, что эксперты обнаружили троян-майнер удаляющий антивирусы. Вредоносный файл, попадая на компьютер, удаляет антивирусную программу и приступает к майнингу криптовалюты.