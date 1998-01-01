Видео: Букмекеры оценили шансы Лазарева на Евровидении-2019

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Вероятность победы России на песенном конкурсе в Тель-Авиве довольно высока.

Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

Шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле довольно высоки, пишет «Экономика сегодня».

Директор по стратегическому развитию портала «Рейтинг Букмекеров» Алексей Ткачук оценил вероятность триумфа российского участника в 30%, по 10% — у Франции и Швеции. Аналитик отметил, что данные оценки являются предварительными и могут сильно отличаться по мере приближения финала песенного конкурса. Сама кандидатура Лазарева является утвержденной на 99%, добавил Ткачук.

Сергей Лазарев уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году в Стокгольме и занял третье место с песней You Are the Only One.

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