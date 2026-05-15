Через Хорватию: Россия внезапно оказалась в финале «Евровидения»

Россия оказалась в финале «Евровидения» из-за путаницы с флагами

Россия неожиданно попала на Евровидение. Через Хорватию. Финские журналисты поспешили сообщить, что Хорватия прошла в финал конкурса, но вместо ее флага на карточке участника по ошибке поставили российский триколор.

Авторов публикации не смутило вообще ничего — ни перепутанный порядок цветов, ни отсутствие герба. Пост быстро удалили, но скриншоты успели разлететься по соцсетям.

Особенно забавно эта история выглядит на фоне решения Европейского вещательного союза, который в 2022-м отстранил Россию от участия в Евровидении. Организаторы тогда заявили, что присутствие нашей страны может «навредить репутации их конкурса».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вене прошел второй полуфинал юбилейного 70-го песенного конкурса «Евровидение-2026», по итогам которого определились все финалисты. Во втором полуфинале соревновались 15 стран, в финал вышли десять участников.

Всего в финале, который состоится 16 мая на арене «Винер Штадтхалле», поборются 20 стран, прошедших отбор, а также пять стран «Большой пятерки» (Великобритания, Германия, Италия, Франция) и Австрия как хозяйка конкурса. Испания, также входящая в «Большую пятерку», в этом году бойкотирует конкурс.

