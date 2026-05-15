Через Хорватию: Россия внезапно оказалась в финале «Евровидения»

Эфирная новость 36 0

Финские журналисты не смогли отличить один триколор от другого.

Фото, видео: Reuters/Lisa Leutner; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия оказалась в финале «Евровидения» из-за путаницы с флагами

Россия неожиданно попала на Евровидение. Через Хорватию. Финские журналисты поспешили сообщить, что Хорватия прошла в финал конкурса, но вместо ее флага на карточке участника по ошибке поставили российский триколор.

Авторов публикации не смутило вообще ничего — ни перепутанный порядок цветов, ни отсутствие герба. Пост быстро удалили, но скриншоты успели разлететься по соцсетям.

Особенно забавно эта история выглядит на фоне решения Европейского вещательного союза, который в 2022-м отстранил Россию от участия в Евровидении. Организаторы тогда заявили, что присутствие нашей страны может «навредить репутации их конкурса».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вене прошел второй полуфинал юбилейного 70-го песенного конкурса «Евровидение-2026», по итогам которого определились все финалисты. Во втором полуфинале соревновались 15 стран, в финал вышли десять участников.

Всего в финале, который состоится 16 мая на арене «Винер Штадтхалле», поборются 20 стран, прошедших отбор, а также пять стран «Большой пятерки» (Великобритания, Германия, Италия, Франция) и Австрия как хозяйка конкурса. Испания, также входящая в «Большую пятерку», в этом году бойкотирует конкурс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:24
«Сцена лечит»: Гарик Харламов рассказал о самом трагичном эпизоде в жизни
16:17
Рискованная футбольная ставка лишила россиянина трех миллионов рублей
16:10
Тайна тайги: поиски семьи Усольцевых возобновили спустя полгода
16:01
Умер Петр Анофриков — основатель детской киностудии «Поиск»
16:01
Ледяные руки: врач раскрыл быстрый тест для оценки состояния здоровья с утра
15:56
Знает много о пришельцах? На передачу про НЛО позвали уролога вместо уфолога

Сейчас читают

Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
«Ночь музеев — 2026»: тайные ходы, рыцари и концерты до рассвета
«Настоящее чудо»: 11 человек вытащили из океана после крушения
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео