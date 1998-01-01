«Дакар-2019» завершен победой россиян: Как проходила триумфаторская гонка

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Ралли «Дакар-2019» в Перуанской пустыне завершено. Российские экипажи и гонщики показали отличный результат

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Российские гонщики вновь покорили «Дакар»: у «Камаза» под управлением Эдуарда Николаева золото в зачете грузовиков, серебро взял Дмитрий Сотников. В историю вошла и наша соотечественница, мотогонщица Анастасия Нифонтова. Она стала первой женщиной, которая смогла финишировать на «Дакаре» в категории, где участники выступают без техподдержки.

На финише встречают главных победителей самого престижного мирового ралли-марафона. Зачет грузовиков всегда пользуется повышенным вниманием зрителей, и наша команда «Камаз-мастер» снова показала, как русские любят быструю езду. Победный дубль экипажей Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова. На протяжении всей гонки они заставляли соперников глотать пыль перуанских пустынь.

— Очень сложные были этапы, соперники нас поджимали, но мы справились, — рассказывает автогонщик Эдуард Николаев.

Для экипажа Николаева это уже третье подряд золото Дакара, но, пожалуй, так тяжело не было еще никогда, прежде всего психологически. Едва ли не с первого этапа организаторы и судьи удивляли своими сомнительными решениями. Самый скандальный эпизод произошел на пятом этапе, когда грузовик Андрея Каргинова случайно наехал на болельщика.

Как сразу несколько человек оказались на трассе прямо перед грузовиком и куда смотрели организаторы — никто разбираться не стал. Экипаж Каргинова сняли с гонки. Вместо скандальных интервью и громких претензий наши гонщики поехали в больницу к пострадавшему. Оказалось, что он давний фанат российской команды. Вот такая ирония судьбы.

У другого россиянина Сергея Карякина тоже есть, что сказать судьям. Его багги боролся за лидерство до самого конца, пока на седьмом спецучастке не кувыркнулся с крутого спуска, который не был отмечен в дорожной карте — ее перед каждым этапом выдают организаторы. Вместе с подвеской наш пилот потерял и шансы на победу, придя к финишу лишь десятым. Мечты о втором подряд золоте «Дакара» пришлось отложить как минимум на год.

 — Мы будем ехать без сервиса, так что любая поломка или неисправность будет ждать до завтра, — поясняет Сергей Карякин.

Свое имя в историю ралли-марафона вписала наша Анастасия Нифонтова. Россиянка стала первой женщиной, которая преодолела дистанцию в самой сложной мотодисциплине — ориджинал. Ее участникам запрещено пользоваться услугами техников и нужно самим чинить все поломки. В итоге, Нифонтова в одиночку проехали несколько тысяч километров пустынь и гор и пришла к финишу 9-й.

— Я сделала это, я не могу описать свои чувства словами. Это потрясающе, Мне удалось добраться до финиша в категории «Original by motul class». Это круто, — радуется Нифонтова.

В этом году «Дакар» проходил по сокращенной программе, и скептики считали, что гонка лишилась своего драматизма. Но даже 11-ти дней хватило и на рекорды, и на обидные падения. Зато эмоции от двухсот сорока часов почти непрерывной гонки останутся с нами до следующего года.

Ранее Пятый канал рассказывал, как экипаж Каргинова посетил пострадавшего болельщика в больнице.

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