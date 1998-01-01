«Настроен позитивно»: экипаж Каргинова о визите к болельщику в больницу

, 13:43 18

Пилот, штурман и врач дисквалифицированной команды проведали мужчину, попавшего под колеса их машины.

Фото: Twitter @KAMAZmasterTEAM

Экипаж Андрея Каргинова побывал в больнице у зрителя, на которого был совершен наезд во время пятого этапа «КАМАЗ-мастер». Отчет о посещении был опубликован на официальном YouTube-канале гонки.

Навестить попавшего под колеса их грузовика пришли сам пилот Андрей Каргинов, его штурман Андрей Мокеев и врач команды Ирина Зеленкова. Сейчас Эван Куцен находится в клинике Аэкипы. Врачи диагностировали у него перелом, потребуется операция, которая будет проведена в ближайшее время. После непродолжительного постоперационного наблюдения Эван отправится домой, в Южную Африку.

— Зайдя в палату, увидели улыбку на лице. Сразу отлегло. Пообщались с доктором, который нас успокоил: в целом состояние хорошее. Пообщались со зрителем, поняли, что у него очень хорошее расположение в адрес команды. Он давно о команде знает и рад познакомиться, встретиться, — рассказал о визите Мокеев.

Как оказалось, смотреть «Дакар» Эван приехал вместе с братом, с которым экипаж тоже встретился и побеседовал. Молодой человек, по словам Мокеева, тоже был настроен позитивно и даже сразу бросился обнимать именитых гонщиков.

При этом сам пострадавший чувствует себя виноватым в том, что из-за его неаккуратности команду Андрея Каргинова сняли с гонки.

— Он со своей стороны тоже видит ситуацию, виноватым себя чувствует. Но, естественно, здесь его вины нисколько нет, — убежден Каргинов.

В завершение встречи гонщики обменялись со своим фанатом взаимными приглашениями в Россию и Южную Африку, и пообещали оказать любую помощь в процессе реабилитации, если она потребуется.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что судьи гонки «КАМАЗ-мастер» дисквалифицировали команду Андрея Каргинова за то, что во время заезда он наехал на одного из зрителей.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:56
На борту рейса «Москва — Брюссель» задержали нелегального пассажира
13:43
«Настроен позитивно»: экипаж Каргинова о визите к болельщику в больницу
13:25
Эксперт назвал отличия нового «Удава» от легендарного пистолета Макарова
13:07
Одной из жертв стрельбы в Башкирии стал майор полиции
12:55
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин выложили фото в постели
12:42
Видео: Автомобиль протаранил остановку в Перми, есть пострадавшие
12:29
Жизнь после трагедии: Что сейчас происходит в Магнитогорске — репортаж
12:16
Видео: Трое туристов застряли на скале у вулкана в Приморье
12:00
Кинорежиссеры США составили рейтинг лучших картин ХХ века
11:33
На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
11:24
Жуткие подробности стрельбы в Башкирии, где погибли четыре человека
11:05
Мужчина с ножом напал на сотрудников скорой помощи в Москве — очевидцы
11:00
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Башкортостане
10:56
Видео: «Русская Кардашьян» показала подписчикам свои пышные формы
10:43
Врачи зашили рану Александру Овечкину прямо во время матча
10:29
Джексон жив: пользователи нашли сходство между поп-идолом и Ани Лорак
10:10
Кадры с места покушения на главу республиканского ЦПЭ в Ингушетии
9:59
Пожар произошел на Уфимском НПЗ
9:46
Шокирующее видео: волк полностью заглотил голову девушки (18+)
9:32
«Лучше заверять у нотариуса»: украинцы высмеяли закон о «сексе по согласию»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

12 января

Видео: команду Каргинова сняли с гонок «КАМАЗ-мастер» за наезд на зрителя

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама