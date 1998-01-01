«Настроен позитивно»: экипаж Каргинова о визите к болельщику в больницу

Экипаж Андрея Каргинова побывал в больнице у зрителя, на которого был совершен наезд во время пятого этапа «КАМАЗ-мастер». Отчет о посещении был опубликован на официальном YouTube-канале гонки.

Навестить попавшего под колеса их грузовика пришли сам пилот Андрей Каргинов, его штурман Андрей Мокеев и врач команды Ирина Зеленкова. Сейчас Эван Куцен находится в клинике Аэкипы. Врачи диагностировали у него перелом, потребуется операция, которая будет проведена в ближайшее время. После непродолжительного постоперационного наблюдения Эван отправится домой, в Южную Африку.

— Зайдя в палату, увидели улыбку на лице. Сразу отлегло. Пообщались с доктором, который нас успокоил: в целом состояние хорошее. Пообщались со зрителем, поняли, что у него очень хорошее расположение в адрес команды. Он давно о команде знает и рад познакомиться, встретиться, — рассказал о визите Мокеев.

Как оказалось, смотреть «Дакар» Эван приехал вместе с братом, с которым экипаж тоже встретился и побеседовал. Молодой человек, по словам Мокеева, тоже был настроен позитивно и даже сразу бросился обнимать именитых гонщиков.

При этом сам пострадавший чувствует себя виноватым в том, что из-за его неаккуратности команду Андрея Каргинова сняли с гонки.

— Он со своей стороны тоже видит ситуацию, виноватым себя чувствует. Но, естественно, здесь его вины нисколько нет, — убежден Каргинов.

В завершение встречи гонщики обменялись со своим фанатом взаимными приглашениями в Россию и Южную Африку, и пообещали оказать любую помощь в процессе реабилитации, если она потребуется.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что судьи гонки «КАМАЗ-мастер» дисквалифицировали команду Андрея Каргинова за то, что во время заезда он наехал на одного из зрителей.