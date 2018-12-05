Сотни миллионов почтовых ящиков оказались в руках у хакеров

Специализирующаяся на кибербезопасности российская компания «Лаборатория Касперского» призвала владельцев электронных почтовых ящиков поменять пароли после публикации списка взломанных адресов, передает ТАСС.

Крупнейшая утечка насчитывает почти 773 миллиона адресов и более 21 миллиона паролей. База данных включает и устаревшие учетные записи, однако специалисты по кибербезопасности отмечают, что пользователи используют одни и те же пароли всю жизнь. В «Лаборатории Касперского» добавили, что хакеры могут превратить базу в простой список и проверить актуальность данных.

Крупнейшую базу адресов электронной почты и связанных с ними паролей обнаружил исследователь в области информационной безопасности Трой Хант.

Ранее Пятый канал рассказывал о кибератаке на банки, которую обнаружила «Лаборатория Касперского».