Обнаружен один из пилотов разбившихся на Дальнем Востоке Су-34

В Минобороны сообщили об обнаружении пилота после столкновения истребителей Су-34 на Дальнем Востоке.

Летчик находится на спасательном плоту в Японском море и подает световые сигналы. Через несколько минут к месту нахождения военнослужащего подойдет рыболовецкое судно. Спасательную операцию осложняют погодные условия — шквалистый ветер и шторм.

Несмотря на это, в 11:30 по московскому времени летчика удалось спасти. Его подняли на борт, состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что два самолета Су-34 во время учебного полета коснулись в воздухе и потерпели крушение. Экипажам удалось катапультироваться. Инцидент произошел в десятках километров от берега. Предварительная причина инцидента — ошибка экипажа одного из истребителей.