Американская киностудия Lionsgate на своем официальном канале в YouTube в четверг, 17 января, опубликовала трейлер нового фильма «Джон Уик: Часть3 — Парабеллум».

Продолжение истории о харизматичном киллере-наемнике, которого по-прежнему играет Киану Ривз, снял все тот же режиссер Чад Стахелски. Джону Уику, который в предыдущем фильме нарушил кодекс тайной гильдии ассасинов, придется очень даже нелегко.

В новом фильме лучшие наемники со всего мира будут пытаться разыскать и устранить главного героя. И их рвение объяснимо — за голову Джона Уика назначена награда — 14 миллионов долларов.

Премьера ленты для российского зрителя намечена на 16 мая 2019 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что популярный актер Киану Ривз, известный благодаря ролям в фильмах «Матрица», «Адвокат дьявола» и многих других, признался, что мечтает сыграть героя комиксов Marvel — Росомаху, роль которого много лет в разных фильмах исполнял его коллега Хью Джекман.