«Пока не сыплется песок»: Газманов по-дружески поздравил Николаева

59-летний певец и композитор Игорь Николаев в четверг, 17 января, отпраздновал свой день рожденья. Музыкант справил дату в кругу семьи в США, где живет его старшая дочь Юлия и на отдыхе находятся жена Юлия Проскурякова с младшей дочерью Вероникой, сообщает Teleprogramma.pro.
Друг Игоря Николаева Олег Газманов решил оригинально поздравить коллегу по композиторскому цеху и опубликовал своеобразное поздравление на своей странице в Instagram.
Поклонники музыканта мгновенно присоединились к поздравлениям в комментариях. В них же Игорь Николаев ответил Олегу Газманову.
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Ранее Пятый канал сообщал, что Олег Газманов призвал россиян последовать его примеру и не злоупотреблять алкогольными напитками в новогодние выходные.