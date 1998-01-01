«Пока не сыплется песок»: Газманов по-дружески поздравил Николаева

, 17:12 Фото 103

Два российских музыканта обменялись любезностями в Instagram.

Фото: www.globallookpress.com

59-летний певец и композитор Игорь Николаев в четверг, 17 января, отпраздновал свой день рожденья. Музыкант справил дату в кругу семьи в США, где живет его старшая дочь Юлия и на отдыхе находятся жена Юлия Проскурякова с младшей дочерью Вероникой, сообщает Teleprogramma.pro.

Друг Игоря Николаева Олег Газманов решил оригинально поздравить коллегу по композиторскому цеху и опубликовал своеобразное поздравление на своей странице в Instagram.

— Когда нам будет eighty five (85 в переводе с английского языка — прим. ред.), не потеряем этот драйв… На каждой сцене, как и много лет назад. Пускай всему приходит срок — пока не сыплется песок, пожалуй, рано нажимать на тормоза! С днем рождения, дружище!!! — написал Газманов.

Поклонники музыканта мгновенно присоединились к поздравлениям в комментариях. В них же Игорь Николаев ответил Олегу Газманову.

— Спасибо, мой дорогой друг! И тебе здоровья и счастья! — отреагировал Игорь Николаев.

Instagram @oleggazmanov

Ранее Пятый канал сообщал, что Олег Газманов призвал россиян последовать его примеру и не злоупотреблять алкогольными напитками в новогодние выходные.

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