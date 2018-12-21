Газманов призвал россиян не злоупотреблять: Народ, вы сильно-то не пейте, окститесь

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Заслуженный и народный артист России поделился секретом отличного самочувствия после новогодних застолий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Известный российский певец Олег Газманов призвал россиян последовать его примеру и не злоупотреблять алкогольными напитками в новогодние выходные. В свои 67-лет артист в прекрасной форме, в том числе благодаря здоровому образу жизни, пишет KP.RU. Например, он каждый год на Крещение ныряет в ледяную прорубь. Впрочем, Газманов признается, он не ярый трезвенник.

— Я обычный человек и конечно, иногда выпиваю. Считаю, что здоровый образ жизни — если делать это умеренно. Если вообще не пьешь — то это подозрительно, конечно. Организм не понимает. Люди тысячи лет выпивают, а значит какой-то высший промысел в этом есть, — рассказал артист.

Также он добавил, как нужно правильно употреблять спиртное, чтобы «чуть-чуть веселыми быть, и оставаться здоровыми подольше».

— Главное правильно это делать. Например, нашу водочку в холодненькую запотевшую рюмашечку. С мороза. Раз — и она хорошо пошла, стало тепло и хорошо. Или вот вино хорошее красное, к нему кусочек мяса. Главное — в меру! А народу что хочется сказать — народ, вы сильно то не пейте, окститесь! добавил народный артист России.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Олег Газманов публично отчитал курящего Николая Расторгуева.

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