«Строители делают невозможное»: Министр транспорта о подходах к Крымскому мосту

В пятницу, 18 января, завершилась прокладка двухпутного километрового железнодорожного тоннеля, который станет частью 18-километрового подхода к Крымскому мосту со стороны города Керчь. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в интервью Пятому каналу рассказал о ходе строительства.

— Это важнейшее искусственное сооружение на подходе к Крымскому мосту. Подход, который сегодня строится имеет длину 18 километров, 57 искусственных сооружений. Строители делают невозможное в условиях повышенной сейсмичности , — сказал Евгений Дитрих в интервью Пятому каналу.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Крыму завершилась проходка километрового тоннеля, ведущего к переправе через Керченский пролив. Бригады рабочих несколько месяцев шли навстречу друг другу, прокладывая с двух сторон подземный коридор для движения поездов.