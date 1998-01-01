«Строители делают невозможное»: Министр транспорта о подходах к Крымскому мосту

В пятницу, 18 января, завершилась прокладка двухпутного километрового железнодорожного тоннеля, который станет частью 18-километрового подхода к Крымскому мосту со стороны города Керчь. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в интервью Пятому каналу рассказал о ходе строительства.
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Ранее Пятый канал сообщал, что в Крыму завершилась проходка километрового тоннеля, ведущего к переправе через Керченский пролив. Бригады рабочих несколько месяцев шли навстречу друг другу, прокладывая с двух сторон подземный коридор для движения поездов.