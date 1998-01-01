Скончался известный российский телеведущий Виктор Мочалов

Ушел из жизни Виктор Мочалов — телеведущий, известный по нескольким телепередачам на канале 2×2. В частности он вел программы «Итоги интернета», «Новости анимации» и «Межгалактический огонек 2×2». Печальное известие опубликовано на сайте телеканала.

Также сообщается, что до того, стать телеведущим Виктор Мочалов работал промоутером — раздавал на улице рекламные листовки чебуречной. На телевидение он попал случайно, по словам сотрудника 2×2, он заметил, с какой невероятной интонацией доносит до прохожих свою речь Мочалов и пригласил на должность ведущего. Позже выяснилось, что для мужчины это не первый опыт работы в роли диктора, прежде он трудился на радио, пока не потерял работу.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что ушла из жизни известная красноярская путешественница «баба Лена».