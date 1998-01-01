Ушла из жизни известная красноярская путешественница «баба Лена»

Путешественница «баба Лена» ушла из жизни 17 января в Красноярске, об этом рассказали родственники известного travel‐блогера. Ранее Пятый канал сообщал о том, что у 91-летней Елены Ерховой был диагностирован рак четвертой степени. Накануне, 16 января, стало известно, что она в тяжелом состоянии находится в местном онкоцентре.

Перед Новым годом пенсионерка-путешественница была госпитализирована. После обследования стало понятно, что у «бабы Лены» неоперабельный рак. В середине января ей стало значительно хуже.

Последние годы баба Лена путешествовала по всему мира на деньги, которые откладывала с пенсии. В 2017 году Елена Ерхова приняла участие в мотопробеге по Германии.