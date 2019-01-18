Американские СМИ: Россия успешно испытала противоспутниковую ракету

, 3:23 66

По данным журналистов, испытания прошли еще в декабре 2018 года.

Фото: Youtube @Анатолий Белов

Американская разведка зафиксировала успешные испытания российской противоспутниковой системы Nudol («Нудоль»). Об этом в пятницу, 18 января, сообщает американский телеканал CNBS со ссылкой на источники, имеющие доступ к секретному докладу разведывательного ведомства. Сообщается, что испытания прошли 23 декабря 2019 года.

По данным источников телеканала, это был второй запуск Nudol в 2018 году, а седьмой с начала испытаний системы.

А-235 («Нудоль») — это система противоракетной и противокосмической обороны. По некоторым данным, при ее создании планируется использовать двухступенчатые противоракеты с осколочно-фугасной и ядерной боевой частью. Это позволит обеспечить ей возможность сбивать гиперзвуковые средства нападения, баллистические ракеты и их боевые блоки, а также спутники в ближнем космосе.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Соединенные Штаты намерены возвести свою систему противоракетной обороны в буквальном смысле на небывалую высоту — разместить элементы ПРО в космосе, в том числе построить спутники с боевыми лазерами.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

4:25
Некоторые итоги флешмоба #2009vs2019 напугали пользователей сети
3:57
Стала известна причина смерти сатирика Семена Лившина
3:23
Американские СМИ: Россия успешно испытала противоспутниковую ракету
2:48
Операция по поиску четвертого летчика на Дальнем Востоке продолжается
2:30
Видео: москвичи шокированы крещенской грозой
2:12
Волочкова сделала шпагат и окунулась в купель накануне Крещения — видео
1:52
Власти Петербурга недовольны уборкой снега — назначено экстренное совещание
1:42
Виктория Боня отказалась от секса в ожидании особенного мужчины
1:07
Николай Валуев окунулся в крещенскую прорубь в — 22°С
0:27
В Москве арестован участковый, подозреваемый в махинациях с квартирами — видео
0:02
Жители российских столиц окунаются в крещенские проруби
23:54
Евгений Плющенко, вернувшийся на лед, рассказал о новом рекорде
23:39
Рогозин предлагает создать «Государево око» для мониторинга Земли
23:23
Умер легендарный КВН-щик и сатирик Семен Лившин
23:23
Автор роликов о жизни Цеповяза в колонии выложил в сеть новое видео
23:08
Правительство поддержало проекты законов о фейках и об оскорблении государства
22:51
Глава «новой церкви» Украины не собирается подчиняться Константинополю
22:37
МИД РФ: Россия изучит предложения ФРГ по Керченскому проливу
22:31
«Не жалею, что мы с ней расстались» — Константин Меладзе о Светлане Лободе
22:15
Путин распорядился заняться восстановлением Петербургского научного центра РАН

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама