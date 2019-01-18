Американские СМИ: Россия успешно испытала противоспутниковую ракету

Американская разведка зафиксировала успешные испытания российской противоспутниковой системы Nudol («Нудоль»). Об этом в пятницу, 18 января, сообщает американский телеканал CNBS со ссылкой на источники, имеющие доступ к секретному докладу разведывательного ведомства. Сообщается, что испытания прошли 23 декабря 2019 года.
По данным источников телеканала, это был второй запуск Nudol в 2018 году, а седьмой с начала испытаний системы.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Соединенные Штаты намерены возвести свою систему противоракетной обороны в буквальном смысле на небывалую высоту — разместить элементы ПРО в космосе, в том числе построить спутники с боевыми лазерами.