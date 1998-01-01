90-е вернулись — в Вологодской области яйца продают поштучно

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После информации о появлении «девятка» яиц, маркетологи спешат обрадовать покупателей очередным способом продажи популярного продукта. Покупатели гадают — что дальше?

Фото: www.globallookpress.com

В Вологодской области стали по-новому торговать куриными яйцами. Вслед за вызвавшим возмущение покупателей «девятком» яиц, пришел следующий шаг — куриное яйцо можно теперь приобретать поштучно. Об этом сообщает издание «Вологда Регион».

В материале говорится, что в городе Шексна на прилавках появились ценники, указывающие стоимость товара не за привычный десяток яиц, а за штуку. Так, по данным издания, за одно яйцо отборной категории покупателю придется выложить семь рублей семьдесят копеек.

Покупатели в сети стали сразу же предполагать, какой следующий шаг придумают маркетологи? Появилось предположение, что начнут продавать яйцо частично, белок — отдельно, желток — отдельно.

Некоторый предсказывают, что вскоре поштучно, как в 90-е годы прошлого века, будут продаваться не только яйца, но и сигареты, и даже спички. А самые смелые предположили изменение в способах продажи круп, макарон, и сухофруктов, например, изюма.

 

Ранее Пятый канал рассказывал о новшествах маркетологов, не устающих изобретать новые способы обмана покупателей.

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