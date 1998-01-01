«Девяток» яиц вместо десятка — шринкфляция в продуктовых магазинах

, 16:06 Репортаж 94

Производители продуктов питания придумали новую уловку: чтобы скрыть рост цен, они уменьшают вес упаковки.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Артем Коротаев

Меньше молока, риса, муки и всего остального — производители продуктов питания продолжают свою диету для покупателей. Уже давно стали уменьшать упаковку, чтобы скрыть рост цен. Появился даже новый термин — «шринкфляция». Но теперь модное веяние докатилось и до птицефабрик. В российских магазинах предлагают не десяток, а «девяток» яиц.

Три яйца в три ряда. Покупатели в шоке. Это же в голове не укладывается. Золотой стандарт — десяток яиц — в прошлом. С легкой руки маркетологов теперь в моде «девяток». Было бы чему удивляться. Молочка, крупы, шоколад, пиво, масло — везде подвох.

Стандартные упаковки тают на глазах. Этикетки вроде те же, а цены выше. Вот, например, молоко 930 миллилитров. Для тех, кто считает каждую копейку, «недолитры» и «недокилограммы» серьезно бьют по карману, но ничего не поделаешь — маркетинг. Причем обвешивают покупателей на вполне законных основаниях. На ценниках ведь честно пишут, например, 720 граммов мелким шрифтом. Но покупатели в первую очередь смотрят на стоимость товара. Перемножать или делить цифры в уме, чтобы выяснить сколько в итоге стоит килограмм, может далеко не каждый, но жизнь, как говорится, заставит.

— В принципе посчитать несложно. Я готов посчитать, конечно. Экономить-то надо, как выжить?

— Зачем это все делать? И так понятно, что цены повышаются, но покупать мы все равно будем, потому что есть надо что-то, — высказались покупатели.

С появлением на прилавках малых форм и новый термин придумали — «шринкфляция». «Shrink» с английского — сжиматься. Что такое инфляция, и без перевода знает каждый.

— Это не обман и не уловка, это обычная история. Мы сталкиваемся с этим постоянно. Особенно в условиях, когда снижается покупательная способность населения, производителю крайне невыгодно повышать цену, поэтому за ту же цену вы получаете меньше, — прокомментировал ситуацию экономист Александр Кайсар.

Сколько вешать в граммах — вопрос, от которого зависит будущее целых корпораций. Чтобы удержаться на плаву и продолжать зарабатывать, производители выпускают больше продукции, но в меньших объемах. Экономия на миллилитрах и граммах весьма эффективна.

Лучше всего, наверно, ходить в магазин теперь уже не только с солнечным стеклом, но и калькулятором, чтобы можно было легко пересчитать цену на килограмм и понимать, сколько стоит килограмм продукта, чтобы не попасть на очередную уловку, — посоветовал председатель организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

Эксперты призывают покупателей уже ничему не удивляться. Продавались ведь когда-то сигареты поштучно, кто знает, может, и яйца начнут отпускать по той же схеме.

Ранее Пятый канал рассказал о новых стандартах упаковки молочной продукции.

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