Константин Меладзе раскрыл подноготную отношений с Верой Брежневой

Наставник последнего сезона шоу «Голос» и известный продюсер Константин Меладзе рассказал о своей личной жизни. Вместе со своей супругой, популярной российской исполнительницей Верой Брежневой, он счастлив в браке уже четыре года. Многие считали певицу разлучницей, однако Меладзе показал артистку с другой стороны.

Продюсер признался, что российская звезда много занимается благотворительностью, причем старается это не афишировать. По словам Константина, его жена во всех делах с ним советуется.

— Она советуется со мной по части всего, в том числе и по части благотворительности, — рассказал композитор.

Брежнева и Меладзе — творческий тандем, которому уже много лет. В начале 2000-х Константин создал группу «ВИА Гра», в которой российская звезда поначалу была одной из вокалисток.

— Типажи, которые я подбираю в группу и по сей день, должны соответствовать музыке, которую они несут, это реально можно сравнить с театром, —поделился композитор.

Со временем продюсер вместе со своей будущей женой создали сольный проект, который имеет чрезвычайный успех. Песни Меладзе в исполнении Веры уже давно полюбились публике. Они стали саундтреками ко многим фильмам, в числе которых «Елки последние».

Также Константин рассказал, что начал раскручивать Полину Гагарину.

Ранее Пятый канал рассказал, как тайно поженившиеся три года назад Константин Меладзе и Вера Брежнева, которые обычно избегают появления на публике вдвоем, впервые вместе участвовали в телешоу «Вечерний Ургант».