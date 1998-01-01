Просевший в очередной раз грунт на Ферганской улице Москвы сняли на видео

, 10:48 Эксклюзивное видео 102

На записи видно, что на месте провала дороги работают экстренные службы.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня, Пятый канал

В Москве на Ферганской улице второй раз за прошедшую неделю просел грунт. Пятый канал располагает кадрами с места происшествия. В связи с провалом, движение по дороге было перекрыто. О происшествии говорится в сообщении Московского транспорта в Twitter.

До этого грунт просел на Ферганской 15 января — Пятый канал публиковал видео с места происшествия.

Теперь появилась запись с места «свежей» просадки — на ролике видно, как специалисты ликвидируют последствия происшествия. Ферганская улица находится на Юго-Востоке Москвы в районе Выхино-Жулебино.

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