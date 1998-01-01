Просевший в очередной раз грунт на Ферганской улице Москвы сняли на видео

В Москве на Ферганской улице второй раз за прошедшую неделю просел грунт. Пятый канал располагает кадрами с места происшествия. В связи с провалом, движение по дороге было перекрыто. О происшествии говорится в сообщении Московского транспорта в Twitter.

Выхино, внимание! Ферганская улица снова временно перекрыта (от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина). Пожалуйста, объезжайте этот участок. — Московский транспорт (@DtRoad) 19 января 2019 г.

До этого грунт просел на Ферганской 15 января — Пятый канал публиковал видео с места происшествия.

Теперь появилась запись с места «свежей» просадки — на ролике видно, как специалисты ликвидируют последствия происшествия. Ферганская улица находится на Юго-Востоке Москвы в районе Выхино-Жулебино.