Грунт вновь провалился на Ферганской улице в Москве

Во второй раз за одну неделю на Ферганской улице в Москве произошел провал грунта. В субботу, 19 января, как сообщается в Twitter Московского транспорта движение по магистрали перекрыто в связи с проседанием грунта.

Выхино, внимание! Ферганская улица снова временно перекрыта (от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина). Пожалуйста, объезжайте этот участок. — Московский транспорт (@DtRoad) 19 января 2019 г.

Как ранее сообщал Пятый канал, 15 января грунт просел на Ферганской улице в районе дома №2. Автомобили не могли проехать по ней в течение всего дня.