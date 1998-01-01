Дмитрий Миллер спас Бориса Корчевникова от «остановки сердца» в прямом эфире

Актер Дмитрий Миллер, снявшийся в роли хирурга Петра Пастухова в сериале «Склифософский», продемонстрировал свои навыки владения дефибриллятором на телеведущем Борисе Корчевникове. Показательное «спасение» произошло в эфире программы «Судьба человека», передают Дни.ру.

Ведущий предложил Миллеру разыграть сценку, где Корчевников упадет с мнимым сердечным приступом, а актер спасет его. Для убедительности Борис даже лег на пол.

Миллер взял два электрода от дефибриллятора, уточнив, что их нужно намазать гелем-проводником, плотно приложил к груди Корчевникова и нажал на кнопку. Ведущий подыграл актеру и изобразил конвульсии от удара током.

Дмитрий Миллер рассказал в прямом эфире, что прежде чем стать актером он окончил медицинское училище и даже получил образование в мединституте, правда, до диплома так и не дошло.

Ранее Пятый канал публиковал откровения другой звезды сериала «Склифосовский», Ксении Лавровой-Глинка.