Мария Захарова ответила Анатолию Чубайсу на счет «бедной России»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила главе Роснано Анатолию Чубайсу на его высказывание о том, что Россия является «бедной страной». Свое мнение она опубликовала на страничке в Facebook.

— Прямая цитата Анатолия Чубайса, опубликованная на сайте «Эхо Москвы»: «Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Пост называется «Следите за руками». Анатолий Борисович, неужели, за Вашими? 1. Россия — богатейшая страна. 2. А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета, — написала Мария Захарова.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Чубайс дал оценку энергорасточительности России. Также он сказал, что необходимо ввести социальную норму потребления электричества. Кроме того, он отметил, чт система оплаты должна быть такой, чтобы богатые и с высоким объемом потребления граждане платили больше.