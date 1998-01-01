Видео: в Петербурге затопило ТЦ «Южный полюс»

В сети один из посетителей ТЦ «Южный полюс», который находится на юге Петербурга, опубликовал видео, где видно, что с потолка у входа в продуктовый сетевой магазин практически тропическим дождем льется непрекращающаяся вода.

— С Крещением! — даже пошутил шокированный автор видео.

К слову, в субботу, 19 января, в Петербурге морозная погода — около шести градусов ниже нуля. Поводов для обильного таяния снега, который мог бы спровоцировать потоп, не наблюдается.

Обстоятельства произошедшего выясняются.