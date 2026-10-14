Российские военные поразили логистический центр в Хмельницком

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 20 0

Под удар также попал сухогруз, который использовался в интересах ВСУ.

Минобороны сообщило о поражении сухогруза и центра ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские военные поразили при помощи беспилотников транспортно-логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз, который следовал в порт Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате удара в н. п. Хмельницкий поражен транспортно-логистический центр „Эпицентр“, использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ», — сказано в сообщении.

Кроме того, российские военные нанесли удар по сухогрузу во время его перехода морем. Судно следовало в порт Одессы с грузами военного и двойного назначения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные нанесли удар по центру обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве. Объект, использовался для сбора, обработки и хранения разведывательной информации. Помимо дата-центров, целями стали портовая инфраструктура и морские суда, задействованные в доставке военных грузов.

Также 5-tv.ru сообщал, что российские военные поразили два сухогруза, которые использовались для нужд ВСУ. Одно судно находилось в порту Черноморск и доставляло грузы двойного назначения.

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