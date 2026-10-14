Navai попал на 12 лет: что будет после задержания рэпера с наркотиками

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Василиса Власова
Василиса Власова 29 0

Эксперт рассказал о двух возможных путях развития дела рэпера.

Что будет с Nаvаi после задержания с наркотиками

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Navai после задержания грозит до 12 лет лишения свободы

Наваи Бакирову, более известному под творческим псевдонимом Navai, грозит до 12 лет срока. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.

Специалист отметил, что после того, как найдут хозяина барсетки с запрещенными веществами, последует обвинение по статье Уголовного кодекса Казахстана, на въезде к которому и задержали рэпера. Обвинение будет предъявлено по «контрабанде изъятых из обращения предметов».

«С одной стороны, 2,5 грамма этого вещества считается небольшим размером и санкция за его перевозку через границу составляет до 5 лет лишения свободы или штраф в размере 21 миллиона тенге (4 миллиона рублей)», — рассказал эксперт.

При этом Хаминский добавил, что в случае, если наркотик обнаружат на руках или одежде у нескольких человек, дело квалифицируют как контрабанду группой лиц по предварительному сговору — а это грозит Navai от 7 до 12 лет колонии.

Хаминский уточнил: в случае обвинительного приговора в Казахстане в теории можно обратиться к властям республики с просьбой перевести осужденного в Россию для отбывания наказания.

Однако в РФ за подобное преступление также грозит наказание по всей строгости закона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Navai вел автомобиль, в котором нашли запрещнные вещества. Там же были найдены бумага и специальный измельчитель.

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Navai попал на 12 лет: что будет после задержания рэпера с наркотиками

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