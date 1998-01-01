Военно-космическая разведка США запустила тяжелую ракету-носитель Delta IV Heavy

В субботу, 19 января, со спутником стартовала в космическое пространство тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy. Известно, что запуск был произведен в интересах американской военно-космической разведки.

Стартовать Delta IV Heavy должна была еще в начале декабря, но запуск был перенесен в связи с техническими неполадками. В космос ракета отправилась с пускового комплекса авиабазы Ванденберг, принадлежащей военно-воздушным силам США. О старте носителя сообщила компания United Launch Alliance — совместное предприятие нескольких крупных корпораций, созданное в целях запуска космических судов в интересах американской разведки.

При этом ранее Россия обращалась к официальному Вашингтону с просьбой пересмотреть свои планы в сфере противовоздушной обороны и не допустить перезапуска так называемых «звездных войн».