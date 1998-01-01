Военно-космическая разведка США запустила тяжелую ракету-носитель Delta IV Heavy

, 0:11 Видео 57

Старт космического корабля прошел в субботу, 18 января.

Фото, видео: Youtube @Alpha Centauri

В субботу, 19 января, со спутником стартовала в космическое пространство тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy. Известно, что запуск был произведен в интересах американской военно-космической разведки.

Стартовать Delta IV Heavy должна была еще в начале декабря, но запуск был перенесен в связи с техническими неполадками. В космос ракета отправилась с пускового комплекса авиабазы Ванденберг, принадлежащей военно-воздушным силам США. О старте носителя сообщила компания United Launch Alliance — совместное предприятие нескольких крупных корпораций, созданное в целях запуска космических судов в интересах американской разведки.

При этом ранее Россия обращалась к официальному Вашингтону с просьбой пересмотреть свои планы в сфере противовоздушной обороны и не допустить перезапуска так называемых «звездных войн».

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

0:54
Возле суда в Северной Ирландии взорвался автомобиль — видео
0:29
На Москва-реке горит двухэтажный дебаркадер
0:11
Военно-космическая разведка США запустила тяжелую ракету-носитель Delta IV Heavy
23:51
«Неугомонный мазохист»: соцсети веселит прибытие Donald Cook в Черное море
23:35
«Андрюша так просто не сдается»: Губин рассказал о своей нынешней жизни
23:16
Самый музыкальный в мире голубь живет в австралийском Мельбурне
22:57
Жена футболиста Тарасова развеяла мифы о ее отношениях с его старшей дочерью
22:41
Сын Шумахера подписал контракт с академией Ferrari
22:25
В акваторию Черного моря вошел «легендарный» эсминец США «Дональд Кук» — фото
22:15
Instаgrаm-обзор: Отечественные звезды показали, как выглядели 10 лет назад
22:00
Видео: в Петербурге затопило ТЦ «Южный полюс»
21:50
Виталия Милонова заметили на выступлении группы «Гопота» в Петербурге
21:32
Путин поприветствовал участников театральной премии «Золотая маска»
21:16
Санкт-Петербург борется со снегом и гололедом днем и ночью без выходных
21:01
Мария Захарова ответила Анатолию Чубайсу на счет «бедной России»
20:44
«Ваш любимый президент я!»: Трамп заявил, что он самый выдающийся за всю историю США
20:26
Фото: Аршавин спустя пять лет впервые встретился с сыновьями
20:13
«Это убивает!»: Избалованный сын Анджелины Джоли намерен уйти из дома
19:54
Одинокий принц: Елизавета II вычеркнула Филиппа из своей жизни — британские СМИ
19:43
Максим Галкин шокировал поклонников, показав татуировку во всю спину

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

17 янв

В США всерьез задумались о размещении объектов ПРО в космосе

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама