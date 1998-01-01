Москва призывает США одуматься и отказаться от перезапуска «звездных войн»

МИД России серьезно озабочен содержанием опубликованного в четверг, 17 января, «Обзора политики США в сфере противоракетной обороны». Об этом говорится в официальном комментарии, размещенном на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

В нем отмечается, что документ имеет «откровенно провокационный характер» и «демонстрирует стремление Вашингтона обеспечить себе безраздельное военное первенство в мире и возможность безнаказанно проводить в любой точке земного шара военные операции в защиту своих интересов».

— Обращает на себя внимание, что США отнесли к «легитимным», в их понимании, способам противоракетной обороны упреждающее уничтожение «угрожающих» им ракет «до их запуска». В переводе на понятный язык эта витиеватая формулировка <> означает нанесение превентивных «обезоруживающих» ударов по территории стран, которые США относят к своим противникам. Хотели бы напомнить, что именно эта логика изначально лежала в основе широкомасштабной гонки ракетно-ядерных вооружений, уже не раз приводившей мир на грань катастрофы , — говорится в заявлении МИД.

Особую тревогу вызывают планы Соединенных Штатов по развитию космического сегмента ПРО, которые фактически дают «зеленый свет» размещению ударных средств в космосе. В связи с этим МИД России призывает американскую администрацию «образумиться» и отказаться от «безответственных попыток» перезапустить «приснопамятную рейгановскую программу «звездных войн».

— Считаем необходимым особо подчеркнуть, что появление такого рода документов, как «Обзор политики США в сфере противоракетной обороны», еще раз демонстрирует необходимость безотлагательного возобновления полноформатного российско-американского диалога, — отмечает министерство.

Россия к такому разговору готова, и предложения Москвы были переданы Соединенным Штатам еще в июле 2018 года и до сих пор остаются без ответа, подчеркивается в заявлении МИД РФ.

Как ранее сообщал Пятый канал Дональд Трамп представил новую программу американской противоракетной обороны в четверг, 17 января. Среди угроз в ней перечислены Северная Корея, Иран, Россия и Китай.