Москва призывает США одуматься и отказаться от перезапуска «звездных войн»

МИД России серьезно озабочен содержанием опубликованного в четверг, 17 января, «Обзора политики США в сфере противоракетной обороны». Об этом говорится в официальном комментарии, размещенном на официальном сайте российского дипломатического ведомства.
В нем отмечается, что документ имеет «откровенно провокационный характер» и «демонстрирует стремление Вашингтона обеспечить себе безраздельное военное первенство в мире и возможность безнаказанно проводить в любой точке земного шара военные операции в защиту своих интересов».
Особую тревогу вызывают планы Соединенных Штатов по развитию космического сегмента ПРО, которые фактически дают «зеленый свет» размещению ударных средств в космосе. В связи с этим МИД России призывает американскую администрацию «образумиться» и отказаться от «безответственных попыток» перезапустить «приснопамятную рейгановскую программу «звездных войн».
Россия к такому разговору готова, и предложения Москвы были переданы Соединенным Штатам еще в июле 2018 года и до сих пор остаются без ответа, подчеркивается в заявлении МИД РФ.
Как ранее сообщал Пятый канал Дональд Трамп представил новую программу американской противоракетной обороны в четверг, 17 января. Среди угроз в ней перечислены Северная Корея, Иран, Россия и Китай.