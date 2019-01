Городская полиция североирландского города Лондонберри ведет расследование по факту взрыва автомобиля в субботу, 19 января, возле здания суда в самом центре мегаполиса.

Все произошло около девяти часов вечера. Отмечается, что это очень спокойный район, в котором проживает большое количество пожилых людей, который были сильно напуганы произошедшим.

— Очень тревожные новости от Лерри сегодня вечером. Надеюсь, что никто не пострадал. Полиция сейчас сообщает о втором подозрительном транспортном средстве в этом районе, — написала на своей странице лидер партии Альянс Наоми Лонг.

Very disturbing news from L~Derry this evening. Hope that no-one is hurt. Police now reporting a second suspicious vehicle in the area.



Please follow police advice: avoid the area around Bishop Street Courthouse and stay safe while @PSNIDCSDistrict do their job. https://t.co/pOdpGGorjb