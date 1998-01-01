Возле суда в Северной Ирландии взорвался автомобиль — видео

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Движение по улице Бишоп-стрит в городе Лондондерри перекрыто.

Фото, видео: Twitter @causewaynews, Twitter @Jeggit

Городская полиция североирландского города Лондонберри ведет расследование по факту взрыва автомобиля в субботу, 19 января, возле здания суда в самом центре мегаполиса.

Все произошло около девяти часов вечера. Отмечается, что это очень спокойный район, в котором проживает большое количество пожилых людей, который были сильно напуганы произошедшим.

— Очень тревожные новости от Лерри сегодня вечером. Надеюсь, что никто не пострадал. Полиция сейчас сообщает о втором подозрительном транспортном средстве в этом районе, — написала на своей странице лидер партии Альянс Наоми Лонг.

Она обратилась к жителям города избегать опасного района для собственной безопасности.

К настоящему времени сообщений о жертвах пока не поступало. Автомобиль выгорел в результате взрыва полностью до основания. Правоохранители предполагают, что в нем никого не было, а он был начинен взрывчатыми веществами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщал ранее Пятый канал, королевство последнее время потряхивает на фоне достаточно тяжелого выхода из Евросоюза. На днях Тереза Мэй чуть в очередной раз не потеряла свой пост, но устояла. Для вотума недоверия правительству Корбину не хватило голосов лишь 15 депутатов.

Некоторых жители в Великобритании в комментириях в социальной сети предположили, что инцидент, произошедший в Лондонберри может быть связан именно с Brexit. Ирландия всегда была страной, в которой существовали радикальные группировки.

Возле суда в Северной Ирландии взорвался автомобиль — видео

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Twitter @causewaynews

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Twitter @causewaynews

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Twitter @causewaynews

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Twitter @blackopscyber1

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Twitter @causewaynews

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