Тереза Мэй устояла! Для победы оппозиции не хватило всего 15 голосов

Противникам премьера Великобритании в парламенте не хватило всего 15-ти голосов, чтобы отправить Терезу Мэй в отставку. Вотум недоверия последовал после провала соглашения с ЕС по Brexit, разработанного правительством во главе с Мэй. В итоге, такой парадокс — план Мэй отклонен, но Мэй по прежнему у руля, и ей нужно успеть до 21-го января представить план «Б», который устроит всех — и Евросоюз, и соотечественников.

— Я считаю своим долгом выполнить обещания британскому народу выйти Европейского Союза. И я намерена это сделать. Итак, теперь члены парламента ясно дали понять, чего они не хотят. Мы все должны конструктивно работать, чтобы выполнить пожелания парламента. Именно поэтому я приглашаю представителей всех партий объединиться для продвижения вперед, — заявила Тереза Мэй.

Пока не ясно, какие положения войдут в новый документ. И устроят ли они европейских чиновников. Ранее в Брюсселе неоднократно давали понять, что изменения нежелательны. Впрочем, есть возможность перенести сделку на более поздний срок. По данным британских журналистов, в Евросоюзе готовы отодвинуть срок расставания с Великобританией до 2020 года. По действующему соглашению, выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года.