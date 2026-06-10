На Алтае пресекли деятельность экстремистского сообщества со 150 участниками

Правоохранительные органы пресекли деятельность межрегионального праворадикального сообщества в Алтайском крае. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Сообщество создал житель региона, а участниками стали более 150 человек из 21 субъекта России. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что организатор координировал деятельность сообщества через мессенджер Telegram. Как он отметил, для распространения националистических идей создали местные ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Краснодаре, Новокузнецке, Владимире и Тюмени.

По данным правоохранителей, в эти группы входили молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Участники сообщества, как утверждалось, планировали и проводили акции так называемого прямого действия против людей неславянской национальности.

Они поджигали торговые точки, избивали людей и нападали на них с применением ножей по мотивам этнической ненависти. Также, по информации правоохранительных органов, часть участников была сторонниками террористической организации NS/WP*.

В отношении организаторов и наиболее активных участников возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям УК РФ. В их числе статьи о публичном оправдании терроризма, участии в террористической организации, хулиганстве, экстремистских призывах, возбуждении ненависти и создании экстремистского сообщества.

У фигурантов во время обысков изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные зажигательные устройства, а также предметы с националистической символикой.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства деятельности сообщества и проверяют причастность его участников к конкретным преступлениям в регионах.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, двух подростков арестовали за подготовку теракта с подрывом здания в Туапсе.

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* — признана террористической и запрещена на территории России.