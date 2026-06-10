«Она приходила к нам домой»: экс-жена Галустяна была знакома с его новой девушкой
Лилия Киосе ранее посещала дом супругов по рабочим вопросам.
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Виктория Штефанец рассказала о знакомстве с новой избранницей Галустяна
Экс-супруга российского шоумена и комика Михаила Галустяна Виктория Штефанец, прокомментировала свои отношения с нынешней избранницей артиста — визажисткой Лилией Киосе, сообщило издание StarHit.
По словам Виктории, они с Лилией знакомы лично. Киосе ранее приходила в дом супругов по рабочим вопросам.
«Мы знакомы с этой женщиной. Она даже приходила к нам домой по работе, естественно. В новом статусе я с ней еще не пересекалась. Мне ни холодно, ни жарко», — заявила Виктория в видеообращении, опубликованном в ее профиле в социальных сетях.
Ранее экс-супруги неоднократно подчеркивали, что разошлись мирно. Михаил Галустян называл развод «новым этапом жизни» и заверял, что продолжает обеспечивать бывшую жену и детей. Виктория, в свою очередь, называла комика порядочным и добрым человеком.
Часть интернет-пользователей продолжает критиковать Лилию Киосе, обвиняя ее во вмешательстве в чужую семью. Сама визажистка предпочитает не вступать в публичные дискуссии.
Михаил Галустян ранее также рассказал, что уже планирует жениться вновь.
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