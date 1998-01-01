«Приедь, Андрей»: Мурманские спасатели обратились к Малахову в стиле Аллегровой

, 15:11 Видео 96

Экстренные службы Кольского полуострова празднуют в 2019 году 100-летие и очень хотят услышать поздравление от своего звездного земляка.

Фото, видео: Instagram @zakharovat8448, РИА Новости / Саид Царнаев

Спасатели из Главного управления МЧС России по Мурманской области записали потенциальный хит — обращение к Андрею Малахову на мотив песни Ирины Аллегровой «Привет, Андрей».

«Приедь, Андрей», «поздравь, Андрей» — так зазвучали строчки Аллегровой в исполнении спасателей. Доблестные сотрудники МЧС решили привлечь внимание Малахова не просто так — в 2019 году они празднуют 100-летие своей службы и очень хотели бы получить «звездное» поздравление от земляка.

Андрей Малахов родился в городе Апатиты Мурманской области, куда его отца отправили на изучение ископаемых Кольского полуострова.

На данный момент Малахов не отреагировал на призыв спасателей, но хочется верить, что креативное послание дойдет до шоумена и Андрей приедет.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Малахов обрушился с критикой на Лопыреву.

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