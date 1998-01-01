«Мне жаль Баскова!»: Малахов вновь обрушился с критикой на беременную Лопыреву

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Телеведущему не дает покоя «аморальное» поведение модели, которая якобы увела из семьи бизнесмена Игоря Булатова.

Фото: Instagram @lopyrevavika

Телеведущий Андрей Малахов продолжает публично сокрушаться по поводу возможных романтических отношений, завязавшихся между моделью Викторией Лопыревой и бизнесменом Игорем Булатовым. Журналист не может поверить в то, что у Лопыревой хватило совести увести женатого мужчину, в семью которого она была вхожа и даже отлично ладила с бывшей женой Татой Карапетян.

— Я был очень удивлен, когда увидел фотографии Вики и Игоря из Майами. Я знаю и ее, и его. Не ожидал от нее такого... — сказал Малахов в интервью StarHit.

 Также он признался, что больше всего в этой истории ему жаль певца Николая Баскова, которого бросила модель.

— Он грезил и мечтал отправиться под венец с Викторией на моей программе. Я представляю, как разбито его сердце! — переживает Андрей Малахов.

Ранее Пятый канал сообщал, что общественность подозревает, что именно бизнесмен Игорь Булатов является отцом будущего ребенка Виктории Лопыревой. Недавно в СМИ попали несколько их фотографий из Майами, после чего в соцсети разгорелся скандал. С особенной критикой на модель обрушились Малахов и певица Ольга Бузова. Однако нашлись и те, кто призвал не вмешиваться в личную жизнь Лопыревой. По мнению депутата Госдумы Вадима Манукяна, ни Малахов, ни Бузова не имеют права комментировать происходящее.

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