Адвокат рассказал, как пермский чиновник ответит за расправу над медведем и рысями

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, 17:48 Мнение экспертов 76

Кандидат юридических наук Евгений Черноусов отметил, что должность на госслужбе является отягчающим обстоятельством по уголовной статье о незаконной охоте.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Полковник полиции в отставке и московский адвокат Евгений Черноусов рассказал об уголовной ответственности, которая грозит главе Юксеевского сельского поселения в Пермском крае, если его вина в незаконной охоте будет доказана.

По словам юриста, речь идет о статье 285 уголовного кодекса, в которой предварительный сговор и должность госслужбе являются отягчающими обстоятельствами. Основным доказательством вины в данном случае являются опубликованные фотографии. Сейчас задача следователей сводится к проверке документов на оружие и охоту и поиску свидетелей преступления.

— Сам факт, что это совершено двумя лицами, это уже часть вторая — по предварительному сговору. А он еще является должностным лицом. Это также является отягчающим обстоятельством, — пояснил Черноусов.

Адвокат заявил, что за подобные нарушения виновнику может грозить лишение свободы от трех до пяти лет или штраф до миллиона рублей.

Ранее Пятый канал публиковал кадры трофеев, которые добыли на охоте глава Юксеевского сельского поселения Пермского края Василий Утробин и бывший топ-менеджер крупной энергетической компании Николай Илюшин.

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