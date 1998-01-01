В Абхазии прошли тактико-специальные учения с участием минно-розыскных собак

Ко Дню инженерных войск России, который в нашей стране отмечается 21 января, военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии впервые провели тактико-специальные учения с использованием минно-розыскных собак.

В ходе учебной операции на полигоне «Гудаута» военные со своими питомцами осуществили разведку заминированных дорог и колонных путей, сооружений различных назначений и участков местности. Кроме того, животным удалось обнаружить взрывные устройства кустарного производства в различных оболочках, в том числе в солдатской фляжке.

Всего в учениях приняли участие десятки военнослужащих и четыре минно-розыскные собаки. Уничтожением обнаруженных предметов со взрывоопасной начинкой занимались саперы, экипированные общевойсковыми комплектами разминирования ОВР-2 новейшего образца. Подрыв осуществлялся посредством накладных зарядов с электрическим взрывателем. Также в ходе учений применялись современные бесконтактные миноискатели «Коршун».

Все учебные задачи были отработаны с учетом опыта применения саперных подразделений в современных вооруженных конфликтах.

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