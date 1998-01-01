Фото: Президент Сербии подарил Владимиру Путину щенка породы шарпланинац

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17 января глава государства прибыл с официальным визитом в Белград.

Фото, видео: Sputnik / Председништво Србије

Российскому лидеру во время визита в Сербию президент встречающей стороны Александр Вучич подарил собаку. Презентом стал четырехмесячный щенок балканской породы — шарпланинац. Иначе ее называют шарпланинской овчаркой. Местные СМИ сообщают, что щенок, родившийся в Косово, имеет богатую родословную до седьмого колена. Зовут лохматого Паша.

Известно, что шарпланинская овчарка относится к числу пастушьих собак. По сей день их используют для охраны от хищников стад овец на горных склонах, а также в качестве служебной и сторожевой собаки.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в ходе визита в Сербию Владимир Путин вместе с Александром Вучичем возложил цветы к памятнику советским воинам в Белграде.

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