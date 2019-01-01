«Кликни и молись» — Папа Римский представил приложение для онлайн-молитв

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На традиционной воскресной проповеди понтифик предстал с планшетом в руках и призвал собравшихся скачать приложение и молиться вместе с ним.

Фото: Vaticannews.va

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди 20 января на площади Святого Петра представил свой профиль в мобильном приложении интернет-сервиса Click to Pray — сайта, на котором верующие могут обращаться к Богу и обмениваться молитвами. 82-летний понтифик предстал перед верующими с планшетом в руках и призвал собравшихся скачать приложение и молиться вместе с ним.

Как сообщается на интернет-портале Vatican News, мобильное приложение разработано для Android и iOS, сервис также доступен и в соцсетях. Пользоваться им можно на шести языках: итальянском, английском, испанском, немецком, французском и португальском. На сайте есть разделы: «Молись с Папой», «Молись каждый день» и «Молись в сети».

Платформа запущена специально ко «Дню католической молодежи 2019» — всемирному слету молодых католиков, который пройдет в Панаме с 22 по 27 января.

Ранее глава римской католической церкви в своей речи в честь Всемирного дня социальных коммуникаций сказал, что знает, кто был автором первой в истории «фейковой» новости.

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