Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди 20 января на площади Святого Петра представил свой профиль в мобильном приложении интернет-сервиса Click to Pray — сайта, на котором верующие могут обращаться к Богу и обмениваться молитвами. 82-летний понтифик предстал перед верующими с планшетом в руках и призвал собравшихся скачать приложение и молиться вместе с ним.

Как сообщается на интернет-портале Vatican News, мобильное приложение разработано для Android и iOS, сервис также доступен и в соцсетях. Пользоваться им можно на шести языках: итальянском, английском, испанском, немецком, французском и португальском. На сайте есть разделы: «Молись с Папой», «Молись каждый день» и «Молись в сети».

Платформа запущена специально ко «Дню католической молодежи 2019» — всемирному слету молодых католиков, который пройдет в Панаме с 22 по 27 января.

Ранее глава римской католической церкви в своей речи в честь Всемирного дня социальных коммуникаций сказал, что знает, кто был автором первой в истории «фейковой» новости.