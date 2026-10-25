«Я не хочу умирать»: Лерчек сообщила о новых метастазах и попросила помощи

Блогер Валерия Чекалина заявила, что хочет жить

Как только суд признал приговор экс-супругу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) законным и отказался сокращать срок, то звезда соцсетей тут же заявила об ухудшении здоровья. Кажется, у главной страдалицы интернета появился свой личный барометр правосудия: если Фемида говорит «нет», у Лерчек немедленно начинаются «качели». Подробнее об этом читайте в материале 5-tv.ru.

Все по закону: бывший муж блогера Лерчек не смог добиться отмены приговора

На днях Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы на приговор бывшему мужу блогера Лерчек Артему Чекалину. Мужчину осудили на семь лет лишения свободы за совершение незаконных денежных операций. Было установлено, что он перевел за границу более 250 миллионов рублей.

«Признать приговор Гагаринского районного суда Москвы законным, апелляционные жалобы представителей защиты и осужденного оставить без удовлетворения», — говорилось в решении трех федеральных судей.

В ходе разбирательства сторона защиты просила смягчить приговор, а гособвинение настаивало на законности принятого ранее решения. Адвокат подсудимого ходатайствовал о вызове свидетелей, которые не были допрошены в суде первой инстанции, однако Мосгорсуд отказал в этом.

В последнем слове Артем Чекалин также просил суд о смягчении приговора. В качестве аргументов он приводит якобы тяжелое состояние здоровья Лерчек, матери его троих детей, которая борется с раком и уже «полтора месяца практически не встает с кровати». Суд апелляцию отклонил.

Я не хочу умирать: Лерчек заявила о рецидиве после того, как ее экс-супруг не смог добиться пересмотра приговора

Интересный момент: до заседания Лерчек ничего не говорила об ухудшении здоровья, но после суда все изменилось. Не прошло и суток после отклонения апелляции Артему Чекалину как его бывшая жена вместе со своим сожителем, отцом ее четвертого ребенка, аргентинским хореографом Луисом Сквиччиарини опубликовала «душераздирающее» видео. В нем блогер сказала, что у нее случился рецидив — рак желудка снова прогрессирует.

«К сожалению, исследование показало, что метастазы начали расти по всему телу: в надпочечниках, яичниках, легких. Рак прогрессирует с новой силой. У меня есть только одно желание — быть с семьей, смотреть, как растут мои дети. Я не хочу умирать, хочу жить долго. Хочу победить рак», — рыдая сказала Лерчек.

Луис Сквиччиарини добавил, что после получения плохих результатов его возлюбленная немедленно приступила к лечению. Интернет-знаменитость вновь проходит химиотерапию.

«Рассматриваем все варианты, в том числе CAR-t терапии в Китае, надеемся, что получится получить разрешение на вылет у суда. Помолитесь о здоровье Леры, пожалуйста», — резюмировал аргентинец.

Снова включила актрису: реакция пользователей сети на заявления онкобольной Лерчек

После того, как Лерчек и Луис опубликовали видео, в котором рассказали о рецидиве, пользователи сети разделились на два лагеря: одни сочувствуют некогда популярной интернет-звезде, другие — обвиняют ее во вранье. По мнению последних, все не так плохо. Мол, Чекалина преувеличивает масштабы своих страданий. В качестве аргументов они привели все провокационные выходки Чекалиной за последний год (с того времени, как у нее обнаружили рак).

Например, многих смущает то, что Лерчек пиарится на своей болезни. Блогер не только дала интервью, в котором подробно рассказала о борьбе с раком, но и регулярно публикует посты в соцсетях, где делится буквально всем: от походов к врачу за анализами до выбора парика.

«Когда уже ее посадят за вранье. Я на прошлой неделе была на похоронах подруги, у нее была онкология 4 стадии, она весила 35 кг, не могла ходить, не было сил, просто лежала целыми днями. А эта Лерчик бегает по спортзалам, ведет активный образ жизни. В Китай собралась лететь», — написала одна из пользовательниц.

Начала продавать нижнее белье и бегала по фитнес-клубам: как Лерчек с раком боролась

Рак желудка у Лерчек диагностировали сразу после рождения четвертого ребенка от Луиса Сквиччиарини — в начале 2026 года. В то время блогер, как и ее бывший супруг, находилась под следствием за махинации с налогами. Учитывая состояние здоровья обвиняемой, ее дело было выделено в отдельное производство и приостановлено. Позже, когда звезда соцсетей прошла курс химиотерапии, процесс возобновился. В итоге Лерчек приговорили к пяти годам колонии условно и штрафу в размере 765 миллионов рублей.

Однако некоторые пользователи сети были возмущены этим решением: они посчитали его мягким. Такая реакция вполне объяснима, ведь к тому времени Лерчек уже успела влипнуть в ряд скандалов. Из них самый громкий — это, пожалуй, история с фитнес-клубом.

Весной 2026-го москвичка Алина Расковская сняла на видео в спортивном зале Чекалину. Она запечатлела онкобольную Лерчек со спины — когда та выходила после тренировки. Девушка была удивлена, что избранница Сквиччиарини находится в клубе, так как незадолго до этого блогер опубликовала пост, в котором сообщила, что направляется в больницу для прохождения химиотерапии. Расковская решила разместить фото Лерчек на своей странице, сопоставив эти два факта. Вскоре руководство клуба аннулировало абонемент Алины.

Комментируя произошедшее, Чекалина заявила, что якобы легкие нагрузки врач ей разрешил. Пользователей сети подобный ответ не устроил. Они начали делиться историями своих знакомых, у которых тоже был рак, и пришли к выводу, что Лерчек всех обманывает. А через три месяца после этого Чекалина запустила новый бизнес — больная знаменитость начала продавать стринги за 1590 рублей. Она лично приняла участие в рекламной фотосессии.

Поездка в Китай спасет блогера: врач оценил шансы Лерчек на выздоровление

В соцсетях Лерчек неоднократно комментировала свое «вызывающее вопросы» поведение. Блогер, в частности, говорила, что даже во время борьбы с тяжелым недугом ей хочется жить полной жизнью. Именно поэтому, несмотря на сильную боль, она ходит по ресторанам, посещает светские мероприятия, а также продолжает работать и заниматься любимым делом.

В беседе с изданием aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, ей ли у Чекалиной шансы полностью выздороветь после лечения. По словам доктора, химиотерапия может уменьшить опухоли и даже привести к исчезновению отдельных очагов. Однако устойчивые к лечению раковые клетки способны выживать и впоследствии вызывать рецидив. При этом заболевание нередко возвращается в более агрессивной форме, поражая в том числе кости и головной мозг.

Также Евгений Черемушкин рассказал подробнее о процедуре CAR-T в Китае, которую, по словам Лерчек, ей рекомендовали врачи. Метод предполагает использование собственных иммунных клеток пациента, которые генетически модифицируют для распознавания и уничтожения опухоли, размножают и вводят обратно в организм.

Эта технология требует сложного оборудования и доступна преимущественно в крупных медицинских центрах. Стоимость такого лечения в Поднебесной оценивается в 150–230 тысяч долларов (примерно 12–18 млн рублей), отметил врач.

Евгений Черемушкин добавил, что даже применение новых методов не гарантирует полного излечения. Основная цель терапии на поздней стадии заболевания — продлить жизнь пациента и сохранить ее качество.

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