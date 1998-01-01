Превышение концентрации диоксида серы зафиксировано в Сибае

Поликлиники Сибая переполнены. Люди массово жалуются на недомогание. У многих симптомы отравления диоксидом серы. Передвигаться по улицам мешает плотный смог и сильный запах гари. Все дело в том, что на закрытом карьере тлеет медная руда. Воздух пропитан токсинами. И справиться с катастрофической ситуацией власти пока не могут.

Люди в соцсетях рассказывают, что вынуждены буквально выживать. Зловоние и удушающий кашель стали постоянными спутниками. Уровень допустимой концентрации отравляющих веществ в воздухе превышен в несколько раз.

Карьер, откуда пришла экологическая беда, принадлежит местному горно-обогатительному комбинату, однако разработку закрыли десять лет назад и ничто не предвещало беды. Но теперь выясняется, что рекультивацию в карьере не проводили десятилетиями. В итоге под воздействием перепада температур руда начала окисляться, а после тлеть, из-за чего в атмосферу пошел токсичный серный газ.

Специалисты говорят: ликвидировать возгорание почти невозможно. Но власти все-таки пытаются. Карьер беспрерывно заливают смесью воды и глины. В регионе объявлен режим повышенной готовности. Глава Башкирии запретил мэру Сибая покидать город, пока обстановка не стабилизируется. Прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора».