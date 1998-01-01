Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Документ опубликован на официальном интернет-портале.

Целью новой компании должно стать обеспечение законодательных норм в области твердых коммунальных отходов и привлечение в нее инвестиций.

Функции и полномочия учредителя «Российского экологического оператора» от имени государства будет осуществлять министерство природных ресурсов и экологии РФ. Головной офис компании будет находиться в Москве.

Необходимость создания публично-правовой компании по работе с коммунальными отходами была указана в национальном проекте «Экология». Согласно документу, к 2024 году в России должны быть созданы мощности по переработке 36,7 миллиона тонн твердых отходов в год. Это позволит увеличить процент переработки твердых коммунальных отходов до 80%.

В ходе большой пресс-конференции 20 декабря Владимир Путин ответил на вопрос о непростой ситуации со свалками в российских городах. Глава государства отметил, что вопросами утилизации мусора не задавались десятилетиями, со времен СССР. Первое, что нужно сделать — это ликвидировать незаконные свалки, а второе — создать соответствующую инфраструктуру, подчеркнул Путин. Президент заявил, что к 2024 году в России должны быть построены как минимум 200 перерабатывающих заводов.