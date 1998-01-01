В Москве тестируют «Uber для мусора»

В московском районе Перово в тестовом режиме запушен сервис Sborbox для сбора мусора, передает телеканал «360».

Приложение работает по следующей схеме: пользователь собирает пакет с вторсырьем и в программе указывает адрес, где его можно забрать. Сотрудник сервиса получает сигнал, забирает мусор и отправляет заявку для перевозчика, который покупает пакет и либо перерабатывает сам, либо перепродает его заготовителю — перерабатывающему заводу. Сейчас сервис позволяет утилизировать макулатуру, пластиковые бутылки, металлолом и алюминий.

По словам совладельца агрегатора Дмитрия Медникова, приложение помогает собирать несколько тонн вторсырья ежедневно. Вскоре сервис появится в Челябинске и Тверской области. Высокую готовность к использованию Sborbox демонстрируют жители Московской области.

— В Подмосковье мы зафиксировали крайне высокую готовность участвовать, выше, чем в Москве. Можно сказать, 100% жителей готовы в той или иной форме участвовать в решении вопроса, если для них это не требует чрезмерных усилий , — отметил Медников.

Он добавил, что интерес к сервису проявляют и за рубежом.

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