Не стало актера Франсуа Перро

Скончался французский актер Франсуа Перро. Известный артист ушел из жизни в 94 года.

О смерти Перро сообщила в понедельник, 21 января, французская газета «Фигаро». Творческая карьера французского актера началась в 50-х годах прошлого века. За долгий путь в кинематографе Перро снялся более чем в 50 картинах. К участию в своих киноработах его приглашали самые именитые режиссеры. Так, Франсуа Перро играл в лентах Жака Беккера («Любовники Монпарнаса», 1951), Бертрана Тавернье («Безупречная репутация», 1981) и Клода Шаброля («Невинные с грязными руками», 1975).

Актер работал на одной съемочной площадке вместе с Катрин Денев, Жаном-Полем Бельмондо и Жаном-Луи Трентиньяном. За роль в картине «Жизнь и ничего больше» актер в 1990 году был номинирован на кинопремию «Сезар».

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