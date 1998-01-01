Не стало актера Франсуа Перро

, 0:38 79

Партнер Жана-Поля Бельмондо по съемочной площадке скончался в 94 года.

Фото: Lvinet.com

Скончался французский актер Франсуа Перро. Известный артист ушел из жизни в 94 года.

О смерти Перро сообщила в понедельник, 21 января, французская газета «Фигаро». Творческая карьера французского актера началась в 50-х годах прошлого века. За долгий путь в кинематографе Перро снялся более чем в 50 картинах. К участию в своих киноработах его приглашали самые именитые режиссеры. Так, Франсуа Перро играл в лентах Жака Беккера («Любовники Монпарнаса», 1951), Бертрана Тавернье («Безупречная репутация», 1981) и Клода Шаброля («Невинные с грязными руками», 1975).

Актер работал на одной съемочной площадке вместе с Катрин Денев, Жаном-Полем Бельмондо и Жаном-Луи Трентиньяном. За роль в картине «Жизнь и ничего больше» актер в 1990 году был номинирован на кинопремию «Сезар».

Ранее Пятый канал рассказывал еще об одной невосполнимой утрате для кинематографа — из жизни ушла актриса Верна Блум, звезда фильма «Последнее искушение Христа».

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

0:53
Великая сила искусства: Дети вернутся домой из Сирии благодаря лидеру Pink Floyd
0:51
Хозяина мрачного особняка в Васкелово нашли мертвым с оторванными ногами
0:38
Не стало актера Франсуа Перро
0:20
Патриарху Кириллу пока не будут присуждать звание почетного профессора
0:01
«А вам слабо?»: 101-летняя охотница убила двух оленей одним выстрелом
23:45
«Будет социальный взрыв»: эксперт об идее штрафовать за пропущенный прием врача
23:31
Неадекватный москвич с пистолетом пытался пройти в ночной клуб
23:12
Ранец для самостоятельного спасения из горящих зданий разработали в Химках
22:55
Спасательная операция в Керченском проливе — переговоры российских моряков
22:39
В спасении экипажей горящих танкеров участвуют восемь российских кораблей
22:35
Константин Богомолов подрался в московском кафе
22:15
Uber занялся разработкой беспилотных велосипедов и скутеров
21:52
Часы остановились на башне Адмиралтейства в Петербурге
21:40
Названа предварительная причина пожара на танкерах в Керченском проливе
21:29
Полину Гагарину растерзала акула — видео
21:15
Съемки фильма об оружейнике Михаиле Калашникове стартовали в Москве
20:58
Как заработать на отходах: В России создается экологический оператор
20:46
Коллекцию великого князя Николая Романова обнаружили в Узбекистане
20:35
Увеличилось число жертв пожара на кораблях в Керченском проливе
20:31
Собственники «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» решили объединиться

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

18 января

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Соколова

17 января

Ушел из жизни последний фронтовой кинооператор Борис Соколов

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Партнеры канала

Из Блока на Мальдивы!

Даже в век высоких технологий миром продолжает править любовь! В предвкушении самого романтичного праздника ресторан Блок подготовил незабываемый подарок для любимых гостей!

Общество